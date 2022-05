Critican a mamá de Belinda por usar ropa Gucci mientras su hija pide dinero

México.-Belinda Schüll, la mamá de Belinda, está en el centro de las polémicas, luego de que aplaudiera un comentario que un fan de la cantante hizo en Twitter, en donde señaló que Christian Nodal era “naco”.

Además, a través de Instagram publicó una fotografía en la que agregó a la descripción “el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Esto, provocó el enojo del cantante, quien filtró una conversación a través de Twitter, en la que Belinda le pide dinero para arreglar su dentadura y para sus papás; también dio a entender que la mamá de la cantante se ha quedado con parte del dinero de su hija a lo largo de su carrera.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto (…) todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió.

Lo anterior, generó que diferentes personas criticaran en redes sociales a Belinda Schüll, ya que señalaron que había llamado “naco” a Nodal hasta ahora, pero durante la relación con la cantante le pedían dinero.

Otros más, indicaron que parecía que la mamá de Belinda nunca estuvo de acuerdo con el noviazgo y que Nodal no le caía bien, lo cual evidenció hasta este momento, porque la relación había terminado; mientras algunos dijeron que fue clasista.

Así, en diversos tuits se puede leer: “Qué clasista la mamá mantenida de Belinda”, “naco pero bien que le pedían dinero”, “llaman naco a Nodal sólo porque se cansó de estar en una relación en dónde sólo era visto como cajero automático” y “Qué coraje que le digan naco a Nodal, todavía de que mantenía a Belinda y a sus papás”.

Llaman NACO a Nodal sólo porque se canso de estar en una relación en dónde sólo era visto como cajero automático. En dónde la misma mamá de Belinda lo discrimina, en dónde se cansó de dar todo sin recibir nada. ¿Y si fuera ella la que hubiera subido esos ss como le dirían a ella?

— The Queen 🪬 (@equissoypao_) May 18, 2022

La mamá de Belinda le dice naco a Nodal, pero Belinda no tenía ni para arreglarse los dientes. 🤡🤡 — Sandy Rd (@SandyRd16) May 18, 2022

Hay que clasista la mamá mantenida de Belinda 👁️👄👁️#naco — David C (@DavidCCCNT) May 18, 2022

Además de ello, otras personas la criticaron por usar ropa de marca como Gucci y Louis Vuitton; mientras Belinda le pedía dinero a Nodal para sus papás y para poder arreglarse los dientes.

