México.-Tras la confirmación de la muerte del único hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa a la edad de 27 años, la actriz pidió respetar a su familia y su decisión de que el funeral de su hijo fuera privado, pero ha trascendido que la novia de José Manuel Figueroa no le habría importado y habría transmitido en vivo desde la casa de la actriz de 63 años.

Recordemos que José Manuel Figueroa causó revuelo el día de ayer al presentarse en la casa de Maribel Guardia para darle el pésame por la muerte de su hermano, Julián Figueroa, fallecido de un infarto el pasado domingo. El cantante llegó acompañado de su novia, la conductora de Bandamax, Marie Claire Harp quien ha causa controversia al darse a conocer que la mujer presuntamente realizó una transmisión en vivo dentro de la casa de Maribel Guardia.

Pero habría sido Gustavo Adolfo Infante quien dio a conocer que la novia de José Manuel Figueroa habría realizado una transmisión en vivo revelando algunos detalles íntimos de lo que ocurría dentro del domicilio de la actriz tras la muerte de su hijo.

¿Qué dijo Marie Claire Harp en su transmisión?

Durante el matutino de Imagen Televisión, los conductores comentaron la nota de la visita de José Manuel Figueroa a la casa de Maribel Guardia destacado que la novia del cantante, la conductora Marie Claire Harp, realizó un live dentro de la casa de la famosa actriz, así lo relató Gustavo Adolfo Infante.

“Entra Marie Claire acompañando a José Manuel Figueroa y dicen, yo no veo ‘Bandamax’, que desde adentro empieza a transmitir Marie Claire ‘en este momento toda la familia está muy tranquila y Maribel esto’ y empieza a hacer una transmisión”, explicó Gustavo Adolfo Infante.

“Qué carroñera, eso es de carroñera”, espetó Alex Kaffie.

Por su parte, Ana María Alvarado explicó que la conductora ofreció detalles íntimos de la familia de José Manuel Figueroa dentro del domicilio de la actriz y cantante donde se realizaban los servicios fúnebres tras la muerte de su hijo.

“Y (dio) santo y seña, que sólo había café, que no habían comido, y luego las pizzas”, compartió Ana María Alvarado.

Quien inició un debate, fue la conductora Joanna Vega-Biestro al preguntarles a sus compañeros qué es lo que hubieran hecho ellos si se presentara una situación similar en su vida.

“Pero al mismo tiempo pregunto ¿qué hubiéramos hecho nosotros? O sea, sin ser tan específicos tal vez con un ojo más periodístico, qué hubiéramos hecho”, pregunto Joanna Vega-Biestro.

Ante la pregunta, tanto Ana María Alvarado como Alex Kaffie explicaron que no harían lo que la novia de José Manuel Figueroa presuntamente hizo e incluso Ana María Alvarado aseguró que preferiría perderse la nota antes de hacer algo que no creyera correcto.

“Yo en mi ética, no, no me lo permite”, Alex Kaffie.

“Si fuera la familia yo no lo hubiera hecho, yo en lo particular. La estaban dejando entrar no como periodista o conductora, la estaban dejando entrar como novia de José Manuel, si iba a nivel familiar no estaba trabajando. Yo ahí si preferiría perderme la noticia”, concluyó Ana María Alvarado.