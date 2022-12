Incluso, varios fans le han pedido directamente su ayuda, pero hasta el momento no ha salido a hablar al respecto: «Okay, ahora ayuda a todos los estafados. Cientos de personas no pudieron entrar a verte aunque pagaron demasiado dinero», «Qué tibio, no te está importando la gente que no pudo verte, ayúdalos», «Compré boleto desde hace casi un año y el viernes me negaron el acceso. Estoy destrozada… ojalá te pronuncies ante esta situación», «Ayúdame a que me den mi reembolso», «Por favor da un comunicado para los que tuvimos problemas y no nos dejaron entrar… y estuvimos meses esperando por verte».

Pese a su silencio, el intérprete de «Safaera» dedicó un mensaje a todos sus fans mexicanos a quienes agradeció por haber hecho del cierre de su gira la mejor experiencia de su vida: «¡Wow, qué noche! ¡Gracias México! ¡Gracias America latina (sic) por la mejor experiencia de mi vida! Los amo con mi vida. Me lleno esta gira en el corazón para siempre. ¡Qué viva América latina (sic)! ¡Qué viva la música en españo! Att (sinc). Benito, de Puero (sic) Rico Pa’l mundo entero», escribió.

