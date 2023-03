México.-El pleito entre divas que protagonizan Lorena Herrera y Lyn May dio de qué hablar luego de que la vedette criticó duramente a la actriz por su vestuario “corriente” que utiliza en sus espectáculos, a lo que Lorena Herrera respondió y defendió su estilo.

En entrevista con ‘Venga La Alegría’, Lyn May fue cuestionada sobre qué opinaba de los vestuarios de otras cantantes como Lorena Herrera, a lo que la vedette respondió que “es linda y guapa pero luego usa una ropa que cuesta mil pesos”, criticando que no invierta lo suficiente para lucir un vestuario espectacular.

“Lorena es linda, es guapa, pero luego saca una ropa que cuesta mil pesos el vestido. ¿Por qué no gastan en vestuario? Es un vestido… carajo, con una tela bien corriente. Caray, la gente no se merece eso”, expresó Lyn May.

Los comentarios de la bailarina originaria de Acapulco fueron respondidos por Lorena Herrera, quien comentó en entrevista para el mismo programa de televisión que no se preocupa mucho en gastar tanto dinero en sus vestuarios pues ella misma los diseña y se ocupa en que sean los correctos para que luzca bien.

La también cantante y participante del reality show de Netflix ‘Siempre Reinas’ comentó que ella tiene lo suficiente para dar un buen espectáculo, que no necesita invertir mucho dinero en sus producciones para dar un buen show.

“Cuando tiene la percha una tan correcta, no tiene uno que invertirle tanto a la producción, pero cuando no hay percha sí tienes que gastar las millonadas en marca. Yo, gracias a Dios, no invierto tanto, pero lo que compro se me ve bien (…) Nunca repito el outfit, a fin de cuentas, la mayoría de las cosas las diseño yo en mi cabeza”

Además, Lorena cuestionó si Lyn May sabe sobre cuánto invierte en su trabajo como para ponerse a opinar y decir que lo que usa son “baratijas”

“¿Ella sabe cuánto cuestan mis vestuarios? ¿Acaso los paga? ¿Ves mis facturas? No lo creo”, dijo entre risas Lorena Herrera.

Para concretar sus comentarios, la cantante y actriz resumió que Lyn May hace ese tipo de comentarios para generar polémica y mantenerse vigente, pero si va a hablar mejor que lo haga con bases.

