México.- La famosa cantante mexicana, Paty Cantú, contó a través de un video el cómo fue su relación con el actor de la serie How I Met Your Mother, Josh Radnor, a quien recuerda como alguien nefasto.

A través de un video publicado en la plataforma de TikTok, la tapatía cuenta que cometió el error de enamorarse del personaje de la serie. Por ello pidió a sus seguidores tener cuidado con lo que se desea.

“¿Sabes cómo se dice que hay que tener cuidado con lo que se desea porque se puede volver realidad? Bueno, a mí me pasó. Storytime de cómo anduve con uno de mis crushes platónicos más famosos, pero sí el más nefasto”, comentó la cantante.

Paty declaró que ella era fan del personaje a tal punto que se suscribió a un newsletter en donde se anunciaba su Instagram. Y fue hasta la pandemia cuando decidió enviarle un mensaje.

“La historia comienza con un decreto y es que yo siempre estuve enamorada, ni siquiera de una persona y es lo más patético, sino que del personaje que hacía Josh Radnor en una serie que se llamaba How I Met Your Mother. Lo que pasa es que yo siendo súper fan, me suscribí a su newsletter que estaba anunciado en su Instagram, no sé ni en que año fue, pero creo que era 2018, pero en la pandemia estando sola y devastada llegó.

“De pronto me llegó lo que había escrito y le contesté como simplemente agradeciendo lo que había puesto ahí, porque yo estaba sola en la pandemia y me sentía muy deprimida, me había servido eso que había leído, esos consejos que había dado y pues me contestó. Después me pidió mi teléfono, hablamos. Después de pasar unas semanas súper lindas, compusimos una canción juntos. Ahí es donde me di cuenta de que tenía muchos ped*s, pero no solo eso, está bien todos tenemos ped*s”, declaró la intérprete mexicana.

Ante esta situación, la cantante empezó a sospechar que el actor Josh Radnor tenía en ese momento pareja, por lo que tal vez el actor solo buscaba jugar con la tapatía.

“Me quede con la idea de lo que realmente estaba pasando es que sospecho que él tenía novia. Claro, dijo ‘Juguemos un ratito con la mexicana’, huev*s cabr*n.

Finalmente, Paty Cantú afirmó que decidió quedarse con lo mejor de esa relación, que fue una canción llamada Mírame, de su álbum La Mexicana y, sobre todo con una lección “No te enamores de un personaje, busca personas de verdad”.

