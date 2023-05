México.- El influencer mexicano Rodolfo Márquez, quien es mejor conocido en redes sociales como Fofo, le envió en mensaje a la creadora de contenido Yeri Cruz Varela, alias ‘Yeri Mua’ para defenderse tras haberlo llamado “feo”.

En la red de Tiktok Fofo hizo un video en el que le reclamó a la Bratz Jarocha por haberlo insultado, cuestionándole con qué derecho lo había realizado, destacando que él si tiene los ojos de color verde sin tener que usar pupilentes como la influencer.

“¿Con qué derecho me llamas feo? Mínimo mis ojos si son verdes, no son pupilentes eh, en fin yo hice un comentario al aire, en ningún momento te falte el respeto Yeri, pero tampoco inventes cosas, bueno mínimo mi ropa si es original, porque por ahí te quemaron con unas botitas un compa, aguas, saludos, buena vibra para ti, no te tire ni lo tomes así, pero pues qué onda contigo, de hecho yo soy todo un caballero”, mencionó Márquez

Márquez dijo en un video que le dan risa las personas que les gusta Cruz Varela, “oigan me da mucha risa ahorita que el crush de todos es Yeri Mua, ay ¿Están viscos o qué?, yo por eso me puse lentes”, dijo entre risas.

Durante una trasmisión en vivo, la veracruzana fue cuestionada sobre si había visto lo que había dicho Fofo de ella, Yeri dijo que sí y mencionó que cuando ella se encontraba en Dubái el influencer quería conquistarla, pero que a ella se le hace un hombre “muy feo”.

“Si vi que dijo algo así de que, ay qué onda con esos que es gusta Yeri Mua, pero Fofo Márquez me estuvo tirando el pe** cuando estuve en Dubái, nada más que yo la verdad gordos no me gustan, y pues a mí el Fofo se me hace muy feo, asqueroso, naco y estúpido, entonces jamás nos vimos”, respondió la ex reina del Carnaval de Veracruz 2022.

