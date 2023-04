Estados Unidos. – El cantante mexicano de corridos ‘bélicos’, Hassan Kabande Laija, quien es conocido artísticamente como ‘Peso Pluma’ de 23 años de edad, será entrevistado en el programa estadounidense más fomoso y popular llamado ‘The Tonight Show’, por el presentador de televisión Jimmy Fallon.

La noticia fue dada a conocer hoy por la producción de NBC, Peso pluma será entrevistado el próximo viernes 28 de abril en punto de las 21:35 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDMX).

Este lunes estará presente el cantante Romeo Santos, el próximo miércoles 26 de abril serán entrevistados El Michels Affair & Black Thought, y el jueves 27 la banda de rock The National acudirá a dicho programa.

¿Quién es Peso Pluma de los corridos ‘bélicos’?

Hassan Kabande de 23 años de edad, quien es mejor conocido como Peso Pluma, nació en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, su carrera artística comenzó en el 2020, sabe tocar la guitarra, también canta temas de género regional mexicano y corridos ‘tumbados’.

Su salto a la fama se dio luego de haber realizado colaboraciones con los cantantes más vigentes y populares en las redes sociales como; Raúl Vega con la canción ‘El Belicón’, Luis R. Conriquez con el tema ‘Siempre Pendientes’, Natanael Cano y Gabito Ballesteros con el éxito ‘AMG’, el cual se posicionó el pasado 4 de febrero en el lugar 92 en la lista Hot 100 de Billboard.

Actualmente, sus canciones más virales en las redes sociales son; ‘Ella Baila Sola’, ‘Por las Noches’, ‘AMG’, ‘Spiral’, ‘30 Tiros’, ‘El Belicón’, ‘PRC’ la cual es en colaboración con Natanael Cano.

Tmbién ha podido colaborar musicalmente con artistas de talla internacional como lo son; Ovy on the Drums, Marshmello y la rapera argentina Nicole Denise Cucco, mejor conocida como Nicki Nicole.

Otros de sus temas populares son; ‘Igualito a Mi Apá’, ‘Ando Enfocado’, ‘La Melena’, ‘El Azul’, ‘Relajado Voy’, ‘La Bebé Remix’, ‘Delivery’ ‘Sembrando’, ‘Sentosa’, ‘El Gavilán’, ‘Lo Que Me Das’, ‘La Encontré’, ‘Todo Es Playa’ y ‘Me Convertí’.

