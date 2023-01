Veracruz.- A través de su cuenta de Twitter, la influencer Yeri Mua, hizo público que su ex pareja Brian Villegas, mejor conocido como “Paponas”, finalmente le pagó al menos medio millón de pesos, cantidad que Yeri Mua prestó a Brian hace tres meses.

En esta misma publicación, Yeri Mua se refirió al termino de esta relación como un nuevo comienzo.

Yeri Mua también respondió los comentarios de una de sus seguidoras, a quien le aclaró que, debido a que el pago solo es por 500 mil pesos, serán sus representantes quienes se encarguen de exigir a Brian el pago completo de este préstamo y que, por lo tanto ella no podrá hablar más del tema.

¿Cómo ocurrió esta polémica?

Todo inició cuando la influencer de 20 años, Yeri Mua, se vinculó emocionalmente con el también influencer Brian Villegas. Durante su relación, Yeri Mua le hizo un préstamo millonario a Brian para que él lograra instalar un restaurante de comida rápida en Colombia.

Con el paso del tiempo, el trato de Brian hacia Yeri comenzó a cambiar. Usuarios de redes sociales refieren que él la trataba mal incluso mientras estaban realizando transmisiones en vivo a través de Facebook.

Ya me pago mi ex pareja y hoy comienza el proceso de liberación de bienes, lo demás que tengo que arreglar sobre lo que viví en esa relación ya se encargarán las personas que me representan, cierro este capítulo, gracias por apoyarme❤️‍🩹

