México.- El youtuber Chumel Torres se hizo viral en las redes sociales luego que apareciera en el live de Ricardo O’Farrill, mientras éste arremetía contra varios standuperos.

Algunos usuarios de las redes sociales señalan que Chumel actuó de esa manera para demostrarle su amistad, mientras que otros opinan que fue para evitar que hablara mal de él también.

¿Qué hizo Chumel Torres?

Mientras Ricardo O’Farrill se encontraba realizando fuertes acusaciones contra Daniel Sosa, Mauricio Nieto y Sofía Niño de Rivera en un live de Instagram, Chumel Torres, le comentó en su transmisión para decirle que estaba afuera de su departamento.

“Papito estoy afuera de tu depa ábreme”, se lee en la transmisión. Pese a lo anterior O’Farrill hizo caso omiso.

Posteriormente la mamá del influencer le avisa que lo buscan Chumel, Diego Alfaro, Valentina y Alex, ya que estaban preocupados por él.

Luego del polémico live de Ricardo, Chumel publicó en su Twitter el siguiente mensaje sin dar más detalles. “Amen mucho. Amen siempre. Siempre escojan la alternativa del amor”.

Como me gustaria tener de amigo a Chumel Torres, Richie en un momento donde necesita a alguien y llega el. 👏 pic.twitter.com/aVK0TlQmXJ — Uriel 🦓 (@uriel_cebritaa) April 24, 2023

¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill?

El influencer Ricardo O’Farrill a través de una transmisión en vivo, expuso algunas amenazas, infidelidades y demás hechos escandalosos que involucran a algunos standuperos mexicanos.

Lo dicho por O’Farrill fue consecuencia de una presunta humillación sufrida cuando le fue negada la entrada a la tornaboda de Mau Nieto, celebrada el pasado 23 de abril.

Además, comentó haber sido amenazado de muerte por el comediante Daniel Sosa, quien le habría lanzado un mensaje con destinatario a su madre.

“Le dije: ‘no me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar (…) Daniel Sosa estaba borracho, yo estaba sobrio, y de repente siento un pisotón, este pinch… futbolista frustrado… Nos separan se están llevando a Daniel… Se lo están llevando y el güey me dice: ‘Dile a tu mamá que tú mañana, morgue’. Tengo testigos”, declaró el también standupero.

El live del influencer generó diversos comentarios en redes sociales ya que la mayoría lo acusaban de estar ebrio.

En el live Chumel comentó que estaba afuera de su casa. Y así terminó, Chabe, la mamá de Richie, Chumel, Diego Alfaro, Valentina y Alex yendo por el porque lo vieron mal pic.twitter.com/Lg4oKMSNuY — Carla (@Crayolaverde03) April 24, 2023

