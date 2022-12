En su último show, Christian Nodal interpretó la canción “Eso y Más” de Joan Sebastian, una joya del romanticismo cuya letra relata lo mucho que se quiere a una persona y lo dispuesto que está a hacer lo necesario para que se quede a su lado toda la vida. Antes de cantarla mencionó que es un sencillo muy dedicable y agregó que ahora es para su actual novia.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para mi amor Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, cerró el cantante mexicano. Los presentes al escuchar esas palabras, solo pensaban en una sola cosa y eso era Belinda.