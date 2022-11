México.-Una vez más Christian Nodal y Belinda se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales después de aproximadamente ocho meses desde que terminaron su compromiso y romance. En esta ocasión desataron polémica por la contundente postura que la estrella de telenovelas infantiles tom en torno a los tatuajes que sus ex novios se han hecho en su honor y un video que el mexicano subió supuestamente en respuesta, donde no solo dio un adelanto de su nuevo tema, también presumió a su novia Cazzu.

Después de las polémicas declaraciones que lanzó Belinda durante un concierto que ofreció en México como parte de su Libertad: Bailala Tour, el intérprete de Botella tras botella, Adiós amor, De los besos que te di y Ya no somos ni seremos reapareció en sus historias de Instagram para compartir con sus casi 10 millones de seguidores un video que tomó durante un reciente viaje junto a su nueva conquista.

En el fragmento audiovisual se puede apreciar a la rapera argentina en el asiento de atrás de un vehículo tomando la mano de Christian Nodal mientras disfruta del paisaje y escucha un fragmento del próximo tema que lanzará su novio. Aunque el intérprete mexicano no hizo declaraciones al respecto, todo parece indicar que esta nueva entrega tendrá una dedicatoria especial para Cazzu, a quien había llamado su bebita fiu fiu.

“Si un día te cansas yo me mudo pa’ Kansas, pa’ donde no haya nadie que sepa lo que pasa, que fui un pend*jo por dejarte ir, mi peor pesadilla casi. Eres mi bebita fiu fiu, que hablen lo que quieran pero nadie brilla como brillas tú, bebé tú eres rica como el sazón de tu mamá. Por si me olvides te hice esta aunque sea para recordar”, se escucha el tema.

Nodal presume su amor por Cazzu en redes sociales pic.twitter.com/h6NeNjL1PT — Lo + viral (@VideosVirales69) October 31, 2022

