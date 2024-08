Italia – Ricardo Salinas Pliego disfrutaba en su yate por Napolés cuando de pronto se lo chocaron, cuando se encontraba anclado en la ciudad italiana.

No me lo van a creer pero nos chocaron el yate mientras estábamos en Nápoles, Les cuento… el yate de Steve Jobs fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos pegó mientras estábamos anclados frente a Nápoles. Yo quisiera saber que andaba haciendo el capitán y la tripulación que no vieron un yate del tamaño del mío enfrente. Lo bueno es que no pasó nada más que un raspón, pero es un raspón grande que va a costar mucho arreglar ja ja ja. Así que vayan a

@ElektraMx y compren productos de Apple para que les ayuden a pagarme su chistecito”, escribió el empresario mexicano.

¿Cómo es el yate de Salinas Pliego?

El yate de Salinas Pliego fue nombrado como Lady Moura y construido por una empresa alemana. El empresario comparó su costo con el del Tren Maya, de AMLO y afirmó que lo pagó “con el producto de su esfuerzo de 40 años de trabajo”.

