México.-Luego de la entrevista que la conductora de televisión Ingrid Coronado tuvo con Yordi Rosado, donde al contar su versión de la historia puso como los villanos a sus ex esposos Charly López y Fernando del Solar, el cantante y empresario mexicano, integrante del grupo Garibaldi, estuvo en el programa «Vivalavi» de Multimedios, donde expresó que su ex cónyuge solo se hace la víctima, que la perdonaba por todo el daño cometido y no pudo evitar llorar al hablar sobre el distanciamiento con su hijo Emiliano. Ante esto, Maryfer Centeno analizó su lenguaje corporal.

«Aquí se acaba esto, aquí queda en el programa, no vuelvo a tocar este tema», expresó Charly López, de 53 años de edad. «Ingrid Coronado te perdono por todo el daño que me hiciste y espero que Fernando te perdone y que la gente que has dañado también te perdone y que tú también te perdones y que trabajes en ti para ser una mejor persona».