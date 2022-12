Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales se hicieron presentes y comenzaron a comentar sus opiniones respecto a la polémica que se ha generado a partir de la muerte de Fernando del Solar.

“Bien dicen que para destruir a alguien fuerte se necesitan unirse varios porque solos no van a poder”, “Yo digo, esta señora qué carambas tiene que estarse metiendo en asuntos que no le importan, si fue feliz bien por ella”, “No fueron palabras solo de Ingrid, el propio Fernando en las últimas entrevistas que dio, él mismo de su boca salió que no les daba dinero a sus hijos y él acepto varias cosas, hablan a su conveniencia, pero vean esas entrevistas, Fernando no era el que todos decían de bueno”, señalaron los internautas.

Con Información de Comunicado