En ese entonces Celia Lora tenía un aspecto diferente al actual, pero en redes sociales, se han hecho virales algunos videos que muestran que antes de esa aparición en televisión, la famosa lucía aún más cambiada.

¿Cirugías?

Las imágenes del pasado de Celia Lora dejan en evidencia el radical cambio de Celia Lora a través de los años, no solo en su estilo, también en sus rasgos faciales y su físico, y ella jamás ha negado su paso por el quirófano.

De acuerdo con sus relatos, Celia Lora recurrió al bisturí por primera vez para reducir el tamaño de su pecho y pasó de la talla 38 doble B a la 36 doble B, pues de acuerdo con su relato, siempre ha sido de tallas grandes, pero necesitaba un cambio.

La hija de Alex Lora tampoco ha negado que recurrió a las cirugías plásticas para cambiar la forma de su nariz, pero insistió en que no fue únicamente por gusto, sino por un accidente: “La nariz, por alguna razón me veo más chica, me la rompí”, dijo en La Saga, el programa de Adela Micha.

De acuerdo con la modelo de Playboy, se operó la nariz dos veces, una tras sufrir un accidente y la segunda ocasión para corregir la falta de cartílago y en las fotografías de su pasado si se puede apreciar el cambio que tuvo.​

