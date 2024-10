Ángela Aguilar dio su versión por primera vez sobre su relación con Christian Nodal. En una reciente entrevista con ABC News, la cantante reveló detalles sobre su matrimonio. La charla con la periodista Mireya Villarreal permitió a Aguilar abrirse sobre este acontecimiento en su vida personal y un tema que continúa en medio de la polémica en redes sociales.

Durante la entrevista, la hija de Pepe Aguilar habló sobre cómo ha sido su experiencia desde su reencuentro con Nodal y la actual vida que llevan como casados. Rechazó contundentemente las versiones de la audiencia y lo que manejan los medios de comunicación acerca de su vida. “Si todo el mundo ya ha inventado su versión, entonces ¿Por qué tengo qué decir algo? Se han creado literalmente sus propias telenovelas sobre el tema”, señaló.

Aseguró que no siente la necesidad de aclarar lo que realmente sucedió y cuando fue cuestionada sobre Cazzu, la cantante se limitó a mencionar que “todos los involucrados” en su momento estaban bien y sabían de su noviazgo con Christian.

“No la que ellos (los medios) están divulgando y la verdad que en este punto de mi vida. No siento que le tengo que explicar nada a nadie. Están convirtiendo en villanos a las personas y los están haciendo quedar mal. Creo que ni conocen el 5 por ciento de la historia, pero eso está bien porque eso es lo que se vende”, indicó.

“Y trabajamos en esta industria y cuando yo decidí ser cantante sabía en lo que me metía, pero también me ha dado todo esto. Es parte del trato. Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila”.

Visiblemente cansada del tema, Ángela dejó entrever que el romance entre ella y Christian Nodal se consumó mucho tiempo antes de que lo hicieran público, además de que la exnovia del cantante ya estaba al tanto. Sin embargo evitó decir el nombre de la aludida.

“Meses antes que ustedes supieran nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían. Nosotros lo compartimos porque como figuras públicas desafortunadamente hay que hacerlo. Porque no solamente es tu relación, es la relación de todo el mundo”, reveló.

La breve entrevista con Mireya Villarreal de ABC News tomó un giro hacia el pasado de Ángela Aguilar, pues de acuerdo a declaraciones previas de Aguilar, ambos cantantes estuvieron enamorados desde hace varios años. Incluso el intérprete de “Adiós Amor”, en su momento le rompió corazón a la más pequeña de la dinastía Aguilar.

“Es una locura porque desde que me casé, solo he escrito canciones sobre el despecho. Creo que he escrito dos canciones de amor, pero como, es que tengo corazón de dolida. Él sabe que lo amo entonces está bien. Tú sabes que sí, Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto. Está sanado. Estamos trabajando en algo juntos y ahorita la vida es maravillosa”.

Finalmente cerró la charla confesando si ya pensaron en tener hijos, “No te voy a decir en cuántos años, pero pienso que después de seis o siete álbumes, quizás si”, aseguró.