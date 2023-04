México.-¡Ohana significa familia! La película de “Lilo y Stitch” continúa reclutando a las actrices para el elenco de su próxima cinta, pues se ha dado a conocer que Sydney Agudong interpretará a “Nani” en el live action.

Miles de internautas se preguntaban quien sería a la actriz, quien interpretaría a la hermana mayor de “Lilo” y, tras darse a conocer la noticia, se desató un intenso debate en las redes sociales.

Las críticas se centraron en el físico de la actriz, pues aseguran que Sydney Agudong no reúne los rasgos necesarios para interpretar al personaje.

Sydney, tras ser originaria de Hawai, lugar donde también se desarrolla la historia de la película, no terminó por convencer del todo a los usuarios en redes, pues mostraron su descontento debido al tono de su piel.

A través de la plataforma de Twitter, se viralizaron cientos de publicaciones donde se muestra la comparación del personaje, donde los internautas declararon su descontento.

Que paren ya, por favor.

Debería de parecerse al personaje original. Es que no da lo mismo.

Pero Disney la idea es ser correctos con los actores y sus papeles. Si es morena debe ser una actriz morena, si es una blanca debe ser actriz blanca. disney contradice sus propias obras”, son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma.

El liveaction llegará bajo la dirección del director estadounidense Dean Fleischer Camp, conocido por la película animada nominada al Óscar, Marcel the Shell With Shoes On.

¿Quién interpretará a Lilo en la película?

Se trata de la artista Maia Kealoha, quien es la elegida de interpretar a la joven Lilo en esta versión. Dicha información llegó gracias al sitio de ‘Deadline’.