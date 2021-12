México.-Después de una semana en el hospital, la familia de Carmen Salinas dio un nuevo parte médico sobre la actriz, quien se encuentra en estado de coma natural tras sufrir una hemorragia cerebral en su casa. Aunque diversas versiones señalaban que Carmen Salinas ya no tenía posibilidades de despertar, su nieta, Carmen Plascencia, admitió que los últimos pronósticos de los neurólogos han abierto una pequeña puerta a la esperanza.

De acuerdo al nuevo reporte médico dado a conocer por la familia, los órganos de la actriz siguen funcionando bien dentro del estado de coma y, en ocasiones, tiene ciertos movimientos reflejo. Por ejemplo, se mueven sus pies o se mueven sus labios. “El neurólogo nos comentó que sin secuelas no va a despertar, pero, también dijo que no es imposible que despierte. Ellos admiten que tiene un pronóstico difícil, pero, no es imposible. Su cuerpo está aprovechando toda la alimentación y notamos que sigue habiendo movimientos involuntarios. Eso nos indica cierta estabilidad dentro de la gravedad de su situación”, dijo su nieta, Carmen Plascencia.

La nieta de Carmen Salinas reiteró que, en todo momento, la familia de la actriz se ha guiado por los constantes diagnósticos médicos que se han dado sobre su abuelita. “Nosotros siempre vamos de la mano con la racionalidad de los doctores. Tenemos nuestra fe y creemos que va a despertar, pero, todo siempre ha sido en línea con los reportes médicos. Por eso es que queremos tomar todo lo positivo que nos dicen; por ejemplo, que hay estabilidad dentro de su marco de gravedad. Sabemos que mi abuelita está en riesgo constante, pero, hay que esperar cómo evoluciona”, dijo su nieta.

