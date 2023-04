México.-Ana Bárbara fue captada junto a Paula, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, en un club nocturno, cantando y bailando al ritmo del tema “Bandido”, interpretado por la artista completamente en vivo.

En los videos que circulan en redes sociales, puede observarse a María y a la famosa sumamente felices mientras el resto de los asistentes cantan a todo pulmón uno de los grandes éxitos de la intérprete.

Como era de esperarse, el momento generó todo tipo de reacciones en las diferentes plataformas, donde los usuarios aplaudieron la actitud de la artista con la hija de Mariana Levy.

“Ya conocí la envidia”, “Quiero ir”, “La patrona”, “No puedo creer que me perdí esto”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en una publicación de Instagram, la cual ya supera los mil “me gusta”.

¿Ana Bárbara tenía buena relación con Talina Fernández, mamá de Mariana Levy?

Hace un par de meses, durante el programa “Sale el sol”, Ana Bárbara participó en una dinámica junto a Talina Fernández, donde debía decir en voz alta lo primero que se le viniera a la mente luego de leer los nombres de los hijos de Mariana Levy.

“A veces hubiera querido tener más tiempo con ellos. ¡Qué difícil este encuentro!, parece de psicólogo”, mencionó la intérprete de “Bandido”.

Al respecto, Talina se mostró sumamente conmovida al agradecerle a la artista las facilidades que le proporcionó para poder ver a sus nietos, cuando el “Pirru” no lo permitía.

“Yo puedo decir quién fuiste para mis nietos, cuando ‘Pirru’ no me dejaba verlos, cómo me ayudaste, yo con un tumor en la cabeza en la playa, tratando de ver a mis nietos y ‘Pirru’ no me dejaba entrar, y Ana Bárbara me mandaba una coca cola helada, estaba yo recién operada del cerebro… yo quería irme a donde fuera, yo quería verlos, amor, ¿te acuerdas?, y tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos. Qué duras cosas hemos vivido, peque”, concluyó.

