Estados Unidos.- Mario Bros. La Película ha causado revuelo desde que se estrenó en cines el pasado 5 de abril, pues una de las escenas que se han vuelto tendencia en redes sociales, es cuando el temido «Bowser» baja la guardia y entona una canción de amor hacia la «Princesa Peach».

Esta canción que fue interpretada por el famoso actor Jack Black, ha sido de gran agrado para todos los seguidores de esta película de Illumination Studios; sin embargo, este tema llamado «Peaches» podría trascender más y estar nominada al Oscar como «Mejor canción original», según reveló el medio especializado Variety.

Después de que se estrenó Mario Bros. La Película, esta peculiar escena donde Bowser se encuentra cantando al ritmo del piano y que dicha canción es dirigida para la «Princesa Peach», sin duda tuvo lo necesario para hacerse viral en redes sociales.

Es importante destacar, que uno de los requisitos que pide la Academia de Los Oscar para que una canción llegue a estar nominada, es que dicho tema debe ser compuesto especialmente para la película, además, que esta sea una parte importante de la cinta, o bien, de los créditos de la misma.

Recordemos que, el pasado fin de semana, se dio a conocer que la película, «The Super Mario Bros. Movie», fue la más vista en Estados Unidos, pues logró una recaudación de 204.6 millones de dólares en tan solo los primeros cinco días de haberse estrenado en al menos 4 mil 343 cines.

Por lo tanto, se logró una recaudación de 377 millones a nivel global, el mejor debut para una película animada a nivel mundial. «The Super Mario Bros. Movie», también rompió récord de adaptaciones de videojuegos, superando a la película “Warcraft”, la cual tuvo 210 millones.

