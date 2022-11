“Cancelados mis huev***, señores, aquí estamos en la Universidad del humor y a todos los que cancelan en redes, cancélenme ésta, perros. Vénganse de diez en diez que me da hueva atender culeros”, pronunció.

“No sirve de nada cancelar, pero no le digan a los muchachitos que están ahí… y no contestamos agresiones de gente con poquitos seguidores. Una disculpa, pero mi papá que en paz descanse me enseñó a no regalarle nada a los pendejos”, agregó.

Con información de Record