Redes.-Esta vez Camilo sí nos dejó sorprendidos a todos y con la cara de whaaaat? Pues reveló que no conoce ni ha escuchado de Selena Quintanilla porque solo sabe de Evaluna Montaner, su esposa. Ooook.

Selena Quintanilla es una de las cantantes que lamentablemente se hizo mucho más famosa luego de fallecer y realmente tomó mucha fama en todo el mundo, no solo en México ni en Texas, sino en varios países y sobre todo en Latinoamérica, aunque parece que alguien vino a confirmarnos que “La Carcacha” no llegó a su país y eso nos rompe el corazón.

Resulta que el cantante estuvo de invitado para hacerle una entrevista en Buzzfeed, en donde también jugó a adivinar el nombre de varios artistas que iban sonando para ver de qué lado masca la iguana y si no lograba adivinar, tenía que contestar una pregunta.

Así que cuando llegó el momento en el que comenzó a escucharse Selena Quintanilla, Camilo no supo quién era y dijo: “No, no sé quién es… No ni idea, nunca la escuché”, por lo que los fans de la reina del Tex Mex se le fueron encima por no saber quién era la diosa que cantaba.

Pero eso no fue todo, pues el cantante de “Ropa Cara”, no se detuvo en mencionar que no conocía a Selena pero que a la que sí conoce es a Evaluna, su esposa, por lo que las críticas hacia él aumentaron y se hicieron mucho más tensas y dijeron que cómo es posible que alguien de 26 años y además en la música, no pueda conocer a una personalidad de la talla de Quintanilla.

Así que por más sorprendente que sea, parece que Camilo no conoce a Selena Quintanilla y su razón tendrá pues quizá estaba viviendo en una cueva y nadie le ha enseñado la diosa que dijo no conocer. Aunque puede solucionarlo googleando quién es. ¿No?

Pero hey, eso sí, conoce de Evaluna y dice estar muy feliz.

