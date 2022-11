Redes.-Juan de Dios Pantoja es considerado como uno de los influencers más polémicos de internet, pues siempre ha demostrado que no tiene temor a discutir con nadie con tal de defender a su familia.

Y esto quedó demostrado recientemente en un video compartido en redes sociales, en el que el mismo influencer muestra como discutió con una mujer en pleno vuelo comercial, pues al parecer calló a su hijo, acción que le molestó a Pantoja.

ADVERTISEMENT

​De acuerdo con el famoso, su hijo estaba gritando durante el vuelo y esto molestó a una mujer que le pidió que lo callara, así que el influencer decidió encararla y exponerla en sus historias de Instagram.

«Resulta que el día de ayer me agarré con una señora, tuve ahí un cruce de palabras con una señora, en el vuelo», comenzó explicando en su video.

Agregó: «Juanito es bien gritoncito cuando quiere algo, lo normal. Y Juanito gritó así, no lloró… Y la señora que tenía atrás e iba con otra señora, nomás gritó así: ‘Cállenlo Shhhh’. Cuando yo escuché eso, les juro que me prendí en un segundo».

Juan de Dios reconoció que su pequeño estaba gritando durante el viaje, sin embargo, también mencionó que ni él ni su esposo limitan su forma de expresarse, pues están en pleno crecimiento y no saben comunicarse como lo haría un adulto.

Y es que, pese a que en su video no lo mencionó, el influencer dio a entender que la mujer exageró al callar a su hijo y le pidió que si no quería tratar con otros pasajeros, mejor comprara un vuelo privado o rentara un jet.

«¿Qué dice señora, los niños no pueden gritar? ¿Usted no gritaba? Deje de molestar a mi niño, no le vuelva a hacer así: shh», le dijo Juan a la mujer durante su vuelo.

Con Información de Agencia