Sin embargo, en el caso de ella sí lo es y el hecho lo ha compartido con sus seguidores de Instagram.

Britney Spears graba video con su nueva tablet

Hace unas horas la princesa del pop compartió un vídeo para anunciar a sus casi 33 millones de seguidores que se había podido comprar su primera tablet de Apple a los 39 años.

«Buenas noticias, me compré mi primer iPad hoy»

Esas fueron las palabras con las que se dirigió a sus millones de seguidores. Su publicación ya cuenta con más de medio millón de ‘me gusta’ y rapidamente llegó a los 17 mil comentarios en menos de 12 horas.

«He estado trabajando en el jardín, pero vine a la cocina y vi algo que pedí: ¡Es un iPad! Estoy muy emocionada porque mis hijos tienen uno cada uno, pero yo nunca había tenido uno. Este es un día revolucionario».

Disputa legal interminable

La intérprete pop sigue con su lucha para poner fin a la tutela que ejerce su padre sobre ella desde 2008.

Concretamente, lo más álgido de su disputa legal comenzó en noviembre de 2019 cuando se negó a actuar sobre los escenarios mientras su padre siguiera a cargo de la tutela de su carrera.

«Tengo un dispositivo intrauterino en mi cuerpo ahora mismo que no me deja tener un bebé, pero no me deja ir al médico a que me lo quiten»

Lo anterior fue una de las revelaciones que más impactaron a los medios y a sus seguidores. Asegura que ella solo quiere casarse y tener un bebé. Reiteradamente ha dicho que no es feliz, no puede dormir y que solo quiere recuperar su vida.

Legalmente hasta la más mínima acción de Britney está controlada de forma minuciosa por su padre, quien por cuestiones legales la sigue tratando como una niña siendo una mujer de 39 años.

con información de El Mañana