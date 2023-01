México.-Laura Bozzo compartió una imagen donde se ve rejuvenecida como parte de los promocionales de la nueva temporada de “Que pase Laura”.

Además, la conductora agradeció y aseguró que un buen maquillaje y peinado hacen milagros.

¡Feliz semana para todos! vamos con todo y gracias, porque el maquillaje hace milagros”, escribió en sus redes sociales.

No es la primera vez que Laura sube una foto así, pues ha sido criticada por exagerar en los filtros, ya que al aparecer en cámara real se le ven las arrugas y las bolsas debajo de los ojos.

Laura Bozzo compartió esta fotografía antes del arranque de su programa. Foto: Especial.

Seguidores de la conductora no tardaron en opinar en torno a esta fotografía.

¡Tremendos filtros o tremendos rellenos! Le han quitado unos cuantos abriles de arriba! Con lo que Ganó en LCDL”, señalaron.

Se somete a tratamiento estético

El pasado mes de noviembre, Tv Notas consignó que la famosa se sometió a varios tratamientos estéticos.

Su dermatólogo Javier Ruiz le inyectó botox en varias partes de su rostro, para que su piel rejuvenezca.

Para lo que me dicen que soy puro Photoshop empezamos ya con Javier Derma un tratamiento integral que año no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol. La próxima semana verán los cambios”, escribió la conductora en su publicación.

