Según explicaron algunos internautas que compararon Gatita con El hueso de mi perra, los coros son muy similares, no obstante, la letra es diferente, pues mientras que el tema de la mexicana dice: “Una gatita que le gusta el mambo y con todos los malos sale a bellaquear”, en la versión de Little Key se escucha: “Tengo una perra que le gusta el hueso. Ella no lo muerde, le gusta chupar”.

Hasta el momento se desconoce en qué etapa se encuentra el proceso legal para que Bellakath recupere su tema. No obstante, se sabe que nuevamente se encuentra disponible en Spotify y desde el primer minuto comenzó a escalar en el ranking de las canciones más escuchadas. Al respecto, la cantante del género urbano agradeció a todos aquellos que la han apoyado y dejó entrever que de ser necesario dará los créditos a quien corresponda.

“Primero que nada, agradecer a todas las personas que me están apoyando en el proceso legal, a la distribuidora y a mi gente Bellaka. Pronto más detalles y créditos a quien corresponda. Mientras a perrear”, escribió en sus historias de Instagram.

Asimismo, en otra publicación aseguró que cuenta con todo lo necesario para comprobar que Gatita es una obra de su autoría: “Fue un trabajo que yo hice desde agosto, la canción salió en octubre. Yo tengo cómo comprobar que esa canción es mía, yo la escribí, yo la hice. Mi productor tiene cómo comprobar que él hizo esa pista”.

Yo la tengo reclamada aquí, en las instituciones y me la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok (…) la denunciaron, me llegó un correo y la distribuidora simplemente la borró.

Con información de Infobae