México.- Hace poco, Bellakath utilizó sus redes sociales para aclarar algunas cosas de su vida privada, en particular, sobre el rumor de que reside o residía en un barrio, y confesó que no, que ella no vive en este tipo de zonas, pero aseguró que su música sí estaba dirigida a las personas que viven en los barrios.

El rumor surgió luego de que su tema “Gatita”, empezará a ser conocido como el ‘himno del barrio de Tepito’, lo que llevó a que mucha gente supusiera que la cantante residía en un barrio también.

Además, como bien sabemos, la mayoría de los representantes del género urbano siempre dicen que provienen de zonas humildes, por lo que muchos creían que Bellakath también.

Bellakath afirmó que nunca dejará de cantar en los barrios

La cantante, cuya presentación en el ‘Coca Cola Flow Fest’ fue todo un éxito, aseveró que “el barrio” tiene todo su respeto, y que de hecho, la mayoría de sus canciones están dirigidas a las personas que residen ahí.

“No vivo donde la gente dice; no vivo en el barrio de La Agrícola o Iztapalapa. Yo respeto mucho el barrio, me encanta. Muchas de mis canciones son dedicadas al barrio. El barrio para mí tiene mucho respeto, como sé que del barrio para acá el respeto es el mismo”, detalló Bellakath.

También expresó que ella no dejaría de cantar en los barrios, a pesar de que ahora se está presentando en grandes escenarios, como lo hacen la mayoría de los cantantes cuando empiezan a tener éxito, porque quiere seguir conectando con su fanaticada.

Asimismo, explicó que la mayoría del país está compuesto de barrios, por lo que le parecía ridículo que algunas personas se creyeran mejor por no residir en estas áreas.

“De hecho, México en su mayoría es un barrio. Por eso me sorprende que la gente (diga) ‘no que yo soy muy nice, de clase’. A ver, ubícate, México es un barrio y la gente de barrio es muy trabajadora”, dijo Bellakath.

"México es un barrio", dijo Bellakath. pic.twitter.com/8cxeBIzf9K — Lo + viral (@VideosVirales69) December 11, 2022

Con información de Pulimetro