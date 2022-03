México.-Tras el escándalo que surgió luego de que Christian Nodal anunciara su ruptura con Belinda a casi un año de haberse comprometido en matrimonio, han circulado en redes diversos rumores sobre los motivos por los que terminaron. La guapa rubia ha sido la más afectada con suposiciones que la acusan de ser interesada y que habría terminado con el cantante por un problema de dinero.

En ese sentido el viernes pasado se pronunció en redes sociales, a través de un comunicado en el que pidió respeto y cesar en su contra todo tipo de agresiones.

“Esto no es solo por mí sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que no sentencia comportarnos de cierta manera”, agregó.

Intimidada con la serie de comentarios en su contra, Belinda habría decidido salir del país para sobrellevar la polémica alejada de los medios, así lo informó la periodista Angélica Palacios Real en su canal de YouTube.

«Está asumiendo las consecuencias de sus actos, seguirá trabajando… A partir del mes de marzo radicará de fijo en Barcelona, además de que va a trabajar en esta segunda temporada de la serie donde está y quiere concentrarse 100 por ciento en su carrera”, informó.

“Va a ver de qué manera, nuevamente… para ver cuál es su rumbo y cómo ella ha soltado los sentimientos y cómo se ha sanado las heridas de muchas cosas: con su familia, la muerte de su abuela, la separación con Nodal, el señalamiento público», agregó.

Belinda procederá legalmente por los ataques en su contra

Palacios explicó que Belinda no se encuentra bien emocionalmente, pese a que el cariño de sus fans no ha dejado de estar presente en su vida.

Asimismo reiteró que fuentes cercanas a Belinda aseguran que la cantante sí interpondrá demandas en contra de las difamaciones de las que ha sido víctima en los últimos días.

“Tomará cartas en el asunto para demandar a las personas que la han difamado y que es por ese motivo que está verificando cómo va a actuar legalmente y psicológicamente», agregó.

