México.-A través de una reciente entrevista para la revista Vogue España, Belinda se sinceró en una sección que se trataba de dar a conocer los objetos que llevaba en su bolsa.

Dentro de los objetos encontrados, estaba una estampita de “Santa Belinda” situación que le dio risa a la cantante y comentó el por qué de esa estampa.

Santa Belinda es una oración que le hicieron sus fans, en la que habla de enamorar tanto a los hombres que se tatúan su nombre.

La cantante explicó que le da mucha risa y se le hace muy curioso que en México hayan creado la oración de Santa Belinda la que habla del poder que tiene para enamorar a sus parejas.

En el video, Belinda aseguró que tiene en su bolso una de las estampitas donde aparece dibujada como un santo.

Y recordó la oración que se viralizó hace meses y que es parte de la introducción de algunos de sus conciertos.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa que también se enculen conmigo y ni nombre lo lleven tatuado”, esto dice la oración.

Belinda explicó que a ella le da mucha risa esa parte de la oración y se lo toma a broma.

“Quiere decir que como los hombres se enamoran que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma”, dijo la cantante.

Esto es lo que opina de los tatuajes que se hacen los ex de Belinda.