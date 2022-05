Belinda no tenía dinero ni para arreglarse los dientes, así lo dijo a Christian Nodal en WhatsApp

México.-Christian Nodal ha expuesto a Belinda, al revelar una conversación en WhatsApp en donde hasta le pedía dinero para arreglarse los dientes, porque ni para eso tenía la cantante española.

Esto luego de que Christian Nodal se hartara de los chismes e indirectas que le tiró la mamá de Belinda, Belinda Schüll, quien hasta aplaudió que lo llamaran naco.

Además de que su exsuegra escribiera en una publicación que “el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron, ni cuidaron”.

Frase que muchos interpretaron que era una “pedrada” para Christian Nodal, pero que ni tarde ni perezoso el cantante le está dando un revés épico a lo dicho por exsuegra.

Por lo que ahora Christian Nodal ha salido a contar las cosas y hasta con pruebas revela cómo es que Belinda le pedía dinero.

“¿No te va a llegar algo de dinero?” Así Belinda le pidió a Christian Nodal para arreglarse los dientes

A través de una serie de tuits, el cantante del regional mexicano Christian Nodal está evidenciado como por WhatsApp su ex prometida, la actriz Belinda, le pedía dinero para arreglarse los dientes.

Y tras decir que Belinda Schüll, mamá de Belinda, dejó a su hija sin dinero, la cantante española no tuvo de otra que recurrir a Christian Nodal.

Esto luego de que Christian Nodal revelara la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022