México.-Belinda sigue sumando éxitos en España luego de haber decidido vivir un tiempo en este país como parte de su regreso a la actuación; además, no ha dejado de sorprender a sus fans con cada una de sus entrevistas en las que muestra una faceta más relajada, tal y como sucedió en la más reciente en la que exhibió las conversaciones que ha tenido con Babo, vocalista de Cartel de Santa.

La intérprete de “Bella traición” retomó su carrera como actriz con la serie “Bienvenidos a Edén” de Netflix en la que también es productora, un proyecto que coordina con su paso por los escenarios donde también suma grandes éxitos y ha conocido a importantes estrellas como el rapero mexicano Babo a quien en más de una ocasión le ha externado su admiración.

En entrevista para Glamour España, la cantante compartió detalles del detrás de cámaras de algunas de sus fotografías compartidas en Instagram. Además, mostró las conversaciones que tiene con otras personalidades a través de esta red social y sorprendió a sus seguidores al ventilar que tiene largas platicas con la voz de “Si te vienen a contar”.

“Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta; siempre me está mandando sus ideas él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, la cantante dejó claro que se trata de charlas sobre música alejadas de algo romántico.