Belinda habla por primera vez del fin de su relación con Nodal: «La cag…»

México.- En este 2022 Belinda y Christian Nodal anunciaron el fin de su relación, una noticia que tomó a muchos por sorpresa, ya que ambos se veían muy enamorados. Tiempo después el cantante reveló una conversación con Beli en donde aparentemente ella le pedía dinero y se desató la polémica. A partir de ese momento la intérprete de Luz sin gravedad se había mantenido al margen, hasta ahora.

Belinda ofreció una entrevista a la revista Vogue España en donde habló por primera vez del fin de su relación con Nodal y mencionó que se equivocó.

A Belinda le cuestionaron si se arrepiente de haber expuesto su intimidad, como su relación con Christian Nodal, al público y a los medios de comunicación y su respuesta sorprendió.

“Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse”.

“Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse”.

Con el humor que la caracteriza, Belinda mencionó que aprendió del error que cometió e incluso le pidió al entrevistador si podían colocar en el texto una frase.

“Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagu…’ en Vogue? Pues pon que la cagu…. En todos los aspectos. Ahora ya estoy mejor, de los errores de aprende”.

“Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagu…’ en Vogue? Pues pon que la cagu…. En todos los aspectos. Ahora ya estoy mejor, de los errores de aprende”.

ENTREVISTA. Belinda (@belindapop): “¿Puedes poner ‘la cagué’ en ‘Vogue’? Pues pon que la cagué” ▪ La artista, que tiene en el horizonte una larga lista de colaboraciones musicales, repasa su agitada trayectoria reciente (en lo profesional y lo personal)https://t.co/ft7VxxKaLp pic.twitter.com/51ybzLRNsm — Vogue España (@VogueSpain) July 8, 2022



Esta es la primera vez que Belinda se sincera y habla sobre su relación con Christian Nodal que comenzó en el 2021 y a poco tiempo de haber anunciado su noviazgo, la pareja se comprometió, sin embargo, todo terminó abruptamente hace unos meses.

Aunque por ahora Belinda no ha mencionado si ya encontró de nuevo el amor, quien parece ya pasó página es Christian Nodal, ya que se le ha visto muy cariñoso con la cantante argentina Cazzu aunque por ahora no ha sido confirmado si están en una relación.

Con información de MSN