México.-Aylín Mujica preocupó a sus seguidores al comentar al aire que tenía un dolor muy fuerte en el abdomen, por lo que horas después la cantante compartió un video en la cama de un hospital donde explica qué le sucedió.

«La pasé muy mal, tuvieron que llamar al rescue porque estaba temblando… Cuando estaba haciendo La Mesa Caliente me dio una cosa rara porque no me sentía bien», dijo.

La actriz compartió que fue sometida a pruebas para encontrar qué era lo que le estaba causando dolor.

«Primero Dios si voy estar bien, aún no sé lo que tengo, me van a decir ahora. Puede ser estrés, pero las cosas se están complicando tengo mucho dolor en la parte derecha del abdomen. Gracias por todos los deseos», dijo.

Horas más tarde se reveló que Mujica tiene una infección muy fuerte en los riñones que le está causando esos dolores en el abdomen.

Hace un mes Aylín Mujica, Paola Villalobos y Samira Jalil fueron testigos del incendio de globo aerostático en Teotihuacán, donde dos personas murieron.



