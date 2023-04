México.- La influencer veracruzana, Yeri Cruz Varela, mejor conocida en internet como ‘Yeri Mua’, nuevamente se encuentra siendo criticada en redes sociales, en esta ocasión no es por vestirse de algún famoso, sino por no devolver el dinero que le depositó por error una de sus fanáticas.

A través de la red social de TikTok, una usuaria identificada como Arlette Onofre relató cómo fue que le depositó dicho dinero a la Bratz Jarocha, quien se niega a devolvérselo.

“Era fan de Yeri Mua, y digo era porque ya no me agrada, me molestó todo lo que le hizo al Paponas (exnovio). Entonces, cuando ella andaba para Reina del Carnaval (de Veracruz), por fanatismo le mandé dinero, como quien dice, votos, porque ella puso que un peso eran votos”, detalló la afectada. .

Arlette mencionó que fueron mil 400 pesos los que le transfirió a la influencer, aceptó que fue error de ella, sin embargo, los está reclamando debido a que los necesita.

“No es que llore, pero son mil 400 que yo no tengo y que yo ocupo. Yo sé que fue mi culpa y fue mi error, pero yo los ocupo y por eso los ando reclamando”, señaló Onofre.

Durante una trasmisión que realizó Yeri, una seguidora le dijo a Yeri que le devolviera los mil 400 pesos a Arlette, ya que para la veracruzana esa cantidad no es nada.

Cruz Varela respondió que no puede regresarle el dinero ni solucionarle el problema debido a que Onofre depositó a una cuenta a la cual ella no tiene acceso, también mencionó que la afectada solo busca atención.

“Ay pues pobrecita la verdad, realmente no tengo una solución a los problemas de ella porque no tengo el acceso a esa cuenta entonces, si quiere solucionar algo que lo solucione en el banco no en las noticias, si lo que quiere es atención pues que puedo hacer yo por ella, que siga hablando”, dijo Yeri Mua.

En el mismo live, sus fans le decían que no se expresara mal de la chica, ya que necesita el dinero, sin embargo, la jarocha mencionó que ella ya le dijo que lo resolviera en el banco y no en redes sociales.

“Para mí la chica solo esta chin*****, porque yo ya le dije que no tengo acceso a la cuenta, le dije que lo resolviera en el banco, entonces, si no lo resuelve en el banco que hace resolviéndolo en las noticias, nadie le va a regresar el dinero más que el banco o la persona que ahora tiene la cuenta a la que depositó”, comentó la Bratz Jarocha.

La ex reina del Carnaval de Veracruz 2022 reiteró que no tiene acceso a la cuenta y que Arlette solo busca hacer fama a través de las redes sociales debido a que lo quiere solucionar ahí y no en el banco.

“Yo no tengo manera de regresarle esa cantidad porque no tengo la cuenta, entonces o que se arregle con la persona o que se arregle con el banco, pero en las noticias la verdad es que no va a lograr nada más que hacer show y punto”, señaló la creadora de contenido.

Con Información de Comunicado