“En el programa contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Yordi que Del Solar tenía una enfermera, dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer; él le pedía que no se fuera, y ella puso prioridades, ¡eso no se hace!”, sentenció el miembro de Garibaldi.

Además, contó que en aquella reunión con el ex conductor de Venga la Alegría y Hoy, le pidió perdón debido a que él había decidido “estar del lado” de la madre de su hijo, y fue cuando le contó que se fue de la casa por los malos tratos. “Él fue tajante y me dijo: ‘no lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. (…) no fue que Fer quisiera abandonar el hogar, era porque ya no podía con eso”.