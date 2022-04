México.-August Alsina, quien hace dos años causó polémica al revelarse que sostuvo un amorío extramarital con Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, estaría a punto de revelar detalles sobre esa polémica etapa en su vida.

De acuerdo con el diario ‘The Sun’, el rapero se prepara para firmar un millonario contrato para escribir un libro que «detallará sus relaciones románticas con Jada».

Fue en 2020 cuando la misma actriz de 50 años reveló que tuvo una aventura de varios meses con August, de 29, cuando ella y Wills pasaban por problemas y estaban separados.

Jada y Smith tuvieron una etapa de crisis en su relación en el año 2016, al grado que se pensaba que su matrimonio no tenía salvación.

«( August Alsina) Siempre ha dicho que Will le dio permiso para estar con Jada, algo que ambos han negado públicamente. Él detallará sobre su tiempo con Jada y cómo pasó el tiempo viviendo en casas de Will mientras éste se encontraba filmando», dijo una fuente anónima a The Sun.

Por su parte Jada, confesó que su relación extramarital con el rapero, a quien conoció por medio de su hijo Jaden, era para ‘sentirse mejor’.

«A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August. Fue una relación, absolutamente», dijo la actriz en el programa Red Table Talk, que se transmite en Facebook.

Hasta el momento, Jada Pinkett Smith no se ha pronunciado sobre el posible libro que revelaría detalles sobre su relación con August Alsina.

