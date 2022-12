México.- José Eduardo Derbez recientemente reveló las razones por las que comprará otro ataúd más grande.

Y es que, en repetidas ocasiones, el actor ha reiterado su gusto por lo gótico, razón por la que ya cuenta con un ataúd en su casa, mismo en el que asegura ha dormido. Sin embargo, para él no suficiente pues ahora quiere uno más grande para poder meter a otra persona.

Durante una entrevista para ‘De primera mano’, el actor y comediante reveló que:

“Mi plan es conseguir un ataúd un poquito más grande, más amplio, para poder hacer de todo ahí… es que dos personas no caben ahí”, dijo el actor.

De igual manera, agregó que quiere un ataúd donde quepan dos personas para poder entrar bien.

¿Por qué José Eduardo tiene un ataúd?

Hace un par de meses José Eduardo Derbez confesó en una entrevista su gusto por las ocas oscuras y góticas, asegurando que ha llegado al grado de comprar un ataúd usado, mismo que optó por pedir que se hiciera a su medida.

“En una fiesta me puse muy borracho y decidí dormirme ahí, pero lo cerré por completo. Gracias a Dios, mi mejor amiga se quedó a dormir en mi casa”, agregó.

Aseguró que la primera vez que llevó el ataúd a su casa no podía dormir, pues le daba miedo verlo pues sentía que su casa era como una funeraria.

“En la noche me paraba para ir a verlo al otro cuarto y decía: ‘está todo bien’. Me costó un poco de trabajo acomodarme porque sí me sentía como si mi casa fuera Gayosso”, dijo.

Finalmente, aseguró que tenía un altar con cosas negras y la Santa Muerte, pero aseguró que no es creyente de aquella figura.

“Siempre he tenido ganas de tener uno. Le comenté a mis cuates si lo veían mal y me dijeron que no” al referirse al ataúd.

