Al concierto de ‘El gallo de oro’ habría acudido Jaime González Durán «El Hummer», un exmilitar mexicano, fundador de Los Zetas, quien era uno de los líderes en esa zona de dicha agrupación, al oír al cantante entonar dicho corrido, habría ordenado su muerte. Apenas el pasado mes de octubre de 2022, este narcotraficante fue extraditado a Estados Unidos, aquí de los delitos que lo acusan.

La supuesta traición de ‘Tano’ Elizalde

Otra de las versiones sobre la muerte de Valentín Elizalde fue que su primo, Fausto ‘Tano’ Elizalde, quien se anunció que se casa con la viuda del cantante, fue que lo traicionera, pues él habría apartado la fecha para que el intérprete se presentara en ese lugar, pese a que él no quería acudir a dicha ciudad a cantar.

“Ellos se iban a ir a trabajar a Tijuana y cancelaron porque «Tano» estuvo insistiendo en irse a Reynosa y Vale no quería ir, eso me dijo la señora Camila, mamá de Valentín, que Vale muchas veces le dijo «mamá no quiero ir, pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso» y por eso fue”, contó hace unos años a Ventaneando, Marisol Cabrera, exesposa de «Tano» Elizalde.

La exesposa de ‘Tano’ Elizalde contó que estaba muy nervioso antes de ir al concierto en Reynosa e incluso varias veces le dijo que no quería asistir. Luego de la presentación, Valentín Elizalde salió a bordo de una camioneta junto con su chofer Reynaldo Ballesteros, su representante Mario Mendoza y su primo «Tano» Elizalde.

Metros más adelante del lugar de la presentación, un comando armado interceptó la camioneta y dispararon en más de 50 ocasiones. Valentín Elizalde murió a los 27 años de edad, el único que sobrevivió fue ‘Tano’ Elizalde.

Fuente Agencia