México.-Jenni Rivera perdió la vida el 9 de diciembre de 2012 luego de que una aeronave en la que viajaba con algunos integrantes de su equipo de trabajo se desplomara en el municipio de Iturbide, en Nuevo León.

La cantante había ofrecido un concierto en Toluca para después abordar la aeronave Lear Jet 25 con matrícula N345MC.

ADVERTISEMENT

Los medios de comunicación reportaron que la unidad en la que viajaba la famosa había perdido comunicación con los radares, por lo que las autoridades correspondientes comenzaron a movilizarse.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Jenni Rivera?

La Dirección General de Aeronáutica Civil señaló que, debido a las condiciones en las que encontraron la aeronave, era imposible determinar la causa del accidente, sin embargo, otro informe arrojó que durante el vuelo se desencadenó una “cadena de errores”.

Al parecer, el capitán que piloteaba la unidad en la que viajaba la cantante, Miguel Pérez Soto, tenía 78 años, una edad que sobrepasaba el límite permitido para tripular la aeronave.

Además, se informó que el copiloto Alessandro Torres Álvarez, tenía 21 años de edad y contaba con una licencia que no era apta fuera de Estados Unidos.

¿Cómo se enteró Lupillo Rivera de la muerte de Jenni Rivera?

En entrevista con Yordi Rosado, Lupillo Rivera reveló cómo se enteró del fallecimiento de su hermana Jenni Rivera.

“Yo estaba en Norte Carolina en gira. Ella estaba en Monterrey. Nunca he dicho su nombre, pero lo voy a decir: recibo una llamada de Gabriel Roa y me dice: ‘Compa Lupe, tenemos un problema grave’. Y le dije: ‘¿Qué rollo? ¿qué hay?’. Me dice: ‘No encontramos el avión de tu hermana’”, señaló.

Además, recordó cómo tomó la noticia su mamá.

“Mi mamá, en un descuido de mi carnal Pedro, entró una llamada a la casa y ella contestó: ‘Doña Rosa, no encuentran el avión de Jenni’, y se desmayó”, puntualizó.

Con Información de Comunicado