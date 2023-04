EU.-Arnold Schwarzenegger, actor reconocido por filmes como Depredador, Comando y Terminator, entre otros, recientemente se viralizó luego de compartir un video en el que, junto con su equipo, tapó un bache en una de las calles de su vecindario en Los Ángeles.

Luego de que compartió la grabación en sus cuentas de redes sociales, la acción del que también fuera el gobernador del estado de California se viralizó entre los usuarios, quienes en su mayoría, aplaudieron la labor del histrión.

Arnold Schwarzenegger tapa bache en calle de Los Ángeles, ¿qué se sabe del video?

El clip, compartido el 11 de abril pasado, muestra a Schwarzenegger trabajar junto con otros hombres para reparar el bache que, conforme señala en su publicación, provocó las quejas de vecinos ya que, durante semanas, dañó vehículos y bicicletas.

De hecho, mientras trabaja en el lugar, una mujer a bordo de su carro se detiene para agradecerle.

“Hoy, después de que todo el vecindario se molestó por este bache gigante que ha estado arruinando autos y bicicletas durante semanas, salí con mi equipo y lo arreglé. Siempre digo, no nos quejemos, hagamos algo al respecto. Aquí tienen”

Comentó Arnold Schwarzenegger en su video

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023