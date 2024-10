La exsuegra del comediante solicita localizarlo para que rinda declaraciones sobre el fallecimiento de su hija, quien fue acusada de abandonar a sus hijos recién nacidos.

El comediante Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano se encuentra en el ojo de la polémica, debido a que su ex suegra apareció en redes sociales suplicando explicaciones respecto al paradero y muerte de su hija.

El famoso actor, quien ha buscado mantener su vida privada alejada de los reflectores, se convirtió en tendencia, después de que se hiciera viral un video de una mujer que lo acusaba por la desaparición de su ex-pareja y madre de sus tres hijos: Kinam, Quetzal y Arim.

Exsuegra de Albertano le exige explicaciones sobre su hija

A través de TikTok, una señora de nombre Elizabeth, compartió una serie de videos a través de los cuales solicito ayuda para localizar al comediante Ariel Miramontes, pues aparentemente se acaba de enterar de la muerte de su hija.

«Señor Ariel Miramontes, soy Elizabeth, la mamá de Elizabeth, la madre de tus hijos, este video lo hago para que me ayuden a contactar al señor ‘Albertano’, porque quiero respuestas sobre la muerte de mi hija Elizabeth, porque yo sé que tú te hiciste cargo de los gastos funerarios», señaló la mujer.

En otro video que compartió, la supuesta ex suegra del actor reveló que ella habría tenido contacto con su hija hasta hace un mes; sin embargo, hace una semana le informaron que había muerto. Debido a que ella vive en Estados Unidos, y está atravesando por problemas de salud, no ha podido venir a buscar a su hija, quien de acuerdo con la señora Elizabeth, vivía en Acapulco, Guerrero.

«He tenido comunicación con ella hace un mes, hablamos, ella nunca me dijo que estaba enferma (…) Mi hija no estaba muerta, mi hija estaba viva, yo no entiendo por qué dicen que hace años que ella se murió, cuando no es cierto (…) en la vida privada de ellos no me voy a meter, simplemente quiero hablar con él y que me digan la fecha en que murió», mencionó.

¿Qué se sabe de la muerte de la expareja de Albertano?

La ex suegra de Albertano reveló en el video que le han compartido un par de razones del fallecimiento de su hija; sin embargo, la señora asegura que ella no cree en esas versiones, y por eso está buscando al actor Ariel Miramontes, quien fue pareja de su hija, y es el padre de sus nietos.

«Me han dicho dos razones por las que murió y yo no creo, yo quiero hablar con él. Lo he tratado de localizar por redes y no tuve respuestas (…) Albertano es papá de mis nietos, fue pareja de mi hija, mi hija vivía en otro lugar», señaló.

La mujer negó que estuviera buscando obtener dinero de parte de Ariel Miramontes pues lo único que ella busca es conocer la verdad de lo que pasó a su hija y es probable que el actor sepa lo que sucedió pues él fue quien pagó los gastos funerarios de la madre de sus hijos.

«Lo único que quiero es que él me informe, que él me diga la verdad de lo que pasó, porque tengo entendido que él pagó todos los gastos, también quiero agradecerle».

Finalmente, la ex suegra de Ariel Miramontes explicó que ya pidió apoyo a las autoridades del lugar donde su hija murió; sin embargo, mencionó que no le dan información debido a que no vive en México.

«Le pedí apoyo a las autoridades del lugar donde murió, ya me comuniqué con ellos pero no tengo respuestas porque estoy hasta acá, y no me dan información (…) no saben lo doloroso que es perder un hijo, no puedo dormir, nada más estoy pensando cuándo murió, de qué murió mi hija, y nadie me da información».

Expareja de Albertano lo habría abandonado

En julio de 2019, una revista de circulación nacional dio a conocer que Elizabeth, madre de los dos hijos mayores de Ariel Miramontes, los abandonó a pocos días de su nacimiento.

De acuerdo con una fuente, Elizabeth no quería ser madre, sin embargo, en 2011 se embarazó : «Ariel le suplicó que lo tuvieran, que él se haría cargo del bebé, ella accedió y cumplió su deseo (…) al mes, la muy canija se fue a Acapulco a un centro nocturno y continuó con su vida de soltera».

Tres meses después de dejar a su primogénito, Elizabeth regresó a la Ciudad de México y le pidió al actor de ‘Lagunilla mi barrio’ otra oportunidad, él la aceptó y en 2012 se volvió a embarazar. Sin embargo, con el segundo bebé también fue distante y se volvió a ir. Desde entonces el actor se hizo cargo de sus hijos.

Sobre ella se dijo que trabajaba como «sexoservidora en centros nocturnos en Acapulco y le gusta mucho tomar alcohol, no es un buen ejemplo para los niños». Por su parte, Albertano ha comentado que sus hijos están completamente enterados sobre lo que pasó con su mamá, pues considera que ellos tienen el derecho de conocer su historia.

Quinto Poder

L.V.