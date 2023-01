México.-Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, publicó una grabación en su cuenta de TikTok donde presume a su novio.

“2023 bien kabron”, es la descripción con la que la presentadora posteó el video en su perfil.

En la grabación, la guapa conductora aparece sumamente feliz junto a su pareja. En una de las imágenes, se observa que la habitación de la famosa está decorada con globos, rosas y peluches.

En otra fotografía, Gomita se encuentra besando a su novio en lo que parece ser un hotel en la playa.

Como era de esperarse, los usuarios se hicieron presentes en el video de la conductora, donde les enviaron sus mejores deseos a los enamorados.

“No sé ustedes, pero a mí me da mucho gusto y alegría su felicidad, ella se lo merece, se merece todo lo bonito del mundo, felicidades Gomita”, “Felicidades Araceli te mereces eso y más, eres una mujer independiente chingona”, “enhorabuena hermana, te lo mereces”, “aquí estamos apoyándote para lo que pase y que pase lo mejor, te lo mereces”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el video de Gomita.

Hasta el momento, el post de Aracely supera las 300 mil reproducciones, acumula más de 70 mil “me gusta” y cuenta con cientos de mensajes.

¿Gomita sufría por amor?

Hace un par de meses, Gomita alarmó a sus seguidores luego de compartir un video en el que aparecía llorando, mientras sonaba de fondo la canción “La Inocente” de Feid.

“Abuelo me lo dijo, el amor no funciona. Quien menos te esperas, se va y te traiciona. Te fuiste sin despedirte como si nunca me quisiste. Te di lo que pedía’ y no fue suficiente. Tú solo mentías y yo tu fiel creyente. Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente”, es una de las estrofas del tema.

Con Información de Comunicado