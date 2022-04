México.-Gustavo Adolfo Infante criticó la pelea de Alfredo Adame con el representante legal de Carlos Trejo durante una conferencia de prensa. El presentador señaló que Adame no podía seguir haciendo el ridículo de la manera en que lo hizo.

“Con todo respeto a la tercera edad de Alfredo Adame, no puede estar haciendo el ridículo de esa manera: se cae a cada rato, no tiene equilibrio, pero dejen eso, la gente no tiene que saber pelear, pero todavía anda hociconeando que es cuarto dan, que como siete disciplinas maneja”, mencionó.

Además, el conductor se burló de las caídas de Alfredo Adame durante el enfrentamiento.

“¡En serio que me digan quién le dio la cinta negra! Porque aprendió a pelear en el piso”, agregó.

Gustavo Adolfo Infante comentó que el representante legal de Carlos Trejo sí increpó al conductor, sin embargo, la reacción por parte de este fue la misma de siempre.

“El señor sí lo fue a increpar, pero Adame, entre varias cosas cortitas que tiene, es la inteligencia, el cerebro, la paciencia, la tolerancia. La ira y el ego los tiene gigante. Pero cuando le dicen ‘Eres un ridículo’, empezó con su bola de insultos: ‘Eres una rata, igual que tu patrón’. Y Adame se va contra este cuate. ¿Tanto sabe de artes marciales para no conectar ni una patada o un golpe?”, puntualizó.

El conductor señaló que entrevistó a la ex pareja de Adame, Mary Paz Banquells y que ella revelaría ciertos detalles del polémico presentador que pocos conocían.

«Ella cuenta paso a paso cómo se fue volviendo loco Alfredo Adame. No quiso ir con el psicólogo y eso le empezó a causar problemas”, dijo.

Finamente, Gustavo Adolfo criticó que Adame utilizara como pretexto que estaba defendiendo a su novia.

“Me dicen que ya declaró Adame que como iba su novia la quiso defender. ¿Cómo la defendió?, si estaba él solo y la novia del otro lado”, concluyó.

Con Información de Comunicado