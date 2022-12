En cuanto a su trayectoria en el polémico reality show de MTV, Mane aseguró que ésta fue una buena etapa en su vida.

“Jamás en mi vida (me arrepentiría), Acapulco Shore fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque gracias a eso me di a conocer y Andrea me dio la oportunidad de mostrar otra cara de Manelyk y bueno, lo hice super bien. Ya tengo la puerta abierta en cosas que antes no tenía”, dijo.

Finalmente, la famosa fue cuestionada sobre su supuesto romance con Luis Potro Caballero, otro de los ex participantes de Acapulco Shore, a lo que ella contestó:

“No (quiero una relación romántica), estoy muy ocupada. Ahorita me voy con mi familia a disfrutar año nuevo, el amor ahorita me estorba. Si me llega el indicado sí, pero no me ha llegado nadie. Potro es mi amigo, no sé, ya no tengo un prospecto, con que llegue”, mencionó.

Con Información de Comunicado