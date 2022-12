México.-Ángela Aguilar, famosa cantante, se encuentra siempre en el ojo del huracán. Ya sea por su música, sus romances o su familia, pero la intérprete siempre acapara los comentarios en redes sociales. En esta ocasión, Ángela Aguilar dio de que hablar tras publicar en su cuenta de Instagram una imagen de un bolso, de la marca Prada, que utilizó en la pasada entrega de los premios Latin Grammy, por lo que generó críticas de los internautas debido al costo de dicho accesorio.

Principalmente, la gente recriminó a la cantante la presunción de sus accesorios de marcas de diseñador que consideran ostentoso e innecesario.

ADVERTISEMENT

Capi Pérez se burla de Ángela Aguilar por usar ‘cuerda’ como cinturón: “casi llega el aguinaldo”

Ángela Aguilar suele lucir en sus presentaciones y alfombras rojas prendas de las más prestigiadas marcas de moda como Versace, Gucci y Prada, incluso fue invitada por la cantante Rihanna para presentarse en el reciente desfile de la marca Savage X Fenty, propiedad de la cantante de barbados.

Sin embargo, esta ocasión, los internautas no dejaron pasar su ostentoso outfit para la pasada entrega de los Latin Grammy y la criticaron por el alto costo de una bolsa Prada que la joven intérprete presumió en Instagram. El accesorio de lujo está valuado en aproximadamente 86 mil pesos, situación que desató varios comentarios en contra de la cantante por presumir sus lujos.

“Ya exageras tu posición económica por lo que luces, te ves hermosa pero te haces ver muy superficial”; “Ella se me hace muy bonita. Pero contó dinero se puede vestir mejor a su edad”; “Si la marca no te patrocina, no entiendo la necesidad de esas fotos”; “Sabemos que usas ropa de diseñador… ni entiendo porque tanta presunción de tu parte. Tu abuelo y padre no son así… Y eso que los sin los famosos y los que te dieron nombre”; son algunas de las reacciones de los internautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Fuente Agencia