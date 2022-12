Ante esta situación, Anel Noreña explicó en el programa ‘Todo para la Mujer’, de Maxine Woodside, que si Marysol quiere utilizar el nombre del ‘Príncipe de la canción’ tendrá hacer las paces con su familia o de lo contrario tendrá que pagarle regalías, pues ella es dueña de la marca. «Parte de mi herencia, es la marca, el nombre y todo lo que conlleva, ella no me ha dicho nada, pero no sé nada de ella, tú porque me lo estás diciendo ahorita, pero yo creo que se va a meter en un problema, porque el nombre es mío», explicó Noreña.

Anel fue clara y aseguró que si su hija insiste en alejarse de su familia, también tendría que olvidarse de los beneficios que pueda tener al pertenecer a la familia Sosa Noreña. «Mientras Marysol esté siendo la hija de José José, que festeja al príncipe, y no sé qué, y no sé cuánto, como familia, no va a pasar nada, pero si no, le voy a tener que cobrar como a la demás gente que le he cobrado si utiliza el nombre del príncipe, José José, o cualquier cosa parecida, porque mías son las marcas», afirmó. La actriz advirtió: «Si ella insiste con que ya no soy su familia, que soy su familiar, pues también su papá es su familiar y no lo va a estar usando, o sea cómo pues soy la hija de José José, no señorita», dijo Anel.