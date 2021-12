México.-Esta mañana, durante la transmisión del matutino de Televisa, Hoy, la conductora Andrea Legarreta reaccionó de manera negativa ante ciertas actitudes que sus compañeros Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre reproducirían, luego de que ellos destaparan qué tan de acuerdo están con algunas aceveraciones machistas.

Durante la dinámica “El machómetro”, los conductores tenían que indicar si estaban de acuerdo, o no, con algunas afirmaciones machistas, como que las mujeres son malas al volante, que no pueden salir con más de un hombre porque no están “dándose a respetar” o que ellos no se hacían cargo del trabajo en el hogar, como lavar los trastes .

Al momento de revelar su postura ante estas afirmaciones, Andrea reccionó sorprendida y aseveró que “eso es de machos”. Particularmente cuando los conductores revelaron que estaban de acuerdo con que una mujer no podría salir con más de un hombre porque eso sería “no darse a respetar”.

Al instante, Andrea expresó: “Son machísimos”. Incluso, intentó dialogar con sus compañeros y planteó que cualquier mujer, por ejemplo la hija de alguno de ellos, tendría que tener el derecho de salir y “conocer gente”.

No obstante, los conductores después se retractaron y explicaron que se habían confundido y que no estaban de acuerdo con esa afirmación. Respecto a hacerce cargo del trabajo del hogar, tanto Raúl Araiza como Arath de la Torre aseguraron que se encargan de lavar los trastes en casa.

Sin embargo, Paul Stanley confesó que él prefiere cocinar y que, cuando se trata de consentir a su pareja, ambos son un equipo en el que él se encarga de preparar los alimentos. Finalmente, respecto a las mujeres al volante, todos los conductores revelaron que sí han expresado que “seguramente es una mujer” cuando se enuentran con algún mal conductor.

Finalmente, el marcador indicó que los conductores revasaron el nivel más alto del “machometro”. Asimismo, durante toda la dinámica, Raúl “El negro” Araiza, expresó que el juego probablemente había sido hecho “por una feminista” y también hizo referencia a las mujeres que intervinieron el Ángel de la Independencia en años anteriores durante manifestaciones feministas.

Con Información de Agencia