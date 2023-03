México.-Luego de realizar un viaje de trabajo a Colombia, Andrea Legarreta regresó a México y durante un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad, la conductora reaccionó a los rumores que se han desatado luego de anunciar su separación del ex Timbiriche, Erik Rubín.

La conductora de ‘Hoy’ aseguró que las críticas en redes sociales han sido muy fuertes luego de que se diera a conocer su separación de Erik Rubín, por lo que refirió que una parte de la sociedad busca algo turbio o sucio para difamar e inventar cosas que no existen, haciendo referencia a las especulaciones que aseguraban que su ex esposo le habría sido infiel con sus compañeros del 90s Pop Tour, Melissa de JNS y Apio Quijano del grupo Kabah.

“Imagínate lo que habla la sociedad, habla de la falta de amor. Cuando uno hace las cosas bien, con amor, con respeto deciden buscar algún culpable, algo que haga ruido, algo sucio, difamar, agredir, atacar, sin inmortales encima de quien pasen”, reveló la conductora.

Asimismo, explicó que actualmente la sociedad está cada vez más vacía y torcida, incluso aseguró que la sociedad cada día se está volviendo más tóxica. “Es muy triste, la sociedad está cada vez más torcida, más vacía, más tóxica”, aseguró Andrea Legarreta.

Sobre las recientes declaraciones de Eugenio Derbez en las que aseguró que aplaude la ruptura de Erik Rubín y Andrea Legarreta diciendo que: “ojalá así fueran todas las separaciones”, la conductora del programa ‘Hoy’ explicó que tanto ella como Rubín no están haciendo nada para nadie pero si les ayuda e influye a más personas para que hagan lo mismo le parece ‘muy bonito’.

¿Mantenía a Erik Rubín?

Sobre los rumores que apuntaban a que Andrea Legarreta era el principal sostén de la familia y que ella era la que mantenía a Erik Rubín, la conductora negó que es haya sido real, e incluso, reveló que su ex pareja gana mucho más que ella, pero que si en algún momento él hubiera necesitado de su apoyo económico, éste lo habría tenido.

“Quisiera yo ganar la mitad de lo que él gana, es un hombre que no para, que no deja de producir, que no deja de trabajar y si él en su momento hubiera necesitado mi apoyo lo habría tenido porque para eso son las relaciones de amor. Nosotros no nos vamos a odiar nunca”, explicó.

Finalmente, la conductora aseguró que se encuentra bien y está fuerte luego de todo el revuelo que causó el anuncio de su separación y lo toma como una oportunidad de recalcular y tomar un nuevo rumbo en su vida.