Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras así que por favor, si en algo te he lastimado, perdóname. Y yo te perdono a ti también porque se que en tu corazón hay amor y aunque estas personas quieren separar a familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas

Al borde del llanto, la actriz de Viaje de generación (2012), Triunfo del amor (2010), La Usurpadora (1998) y Al diablo con los guapos (2007) mandó sus mejores deseos a su padre y le pidió que responda sus llamadas o, en caso de que no pueda hacerlo por algún inconveniente, que busque un tiempo para llamarla y así puedan aclarar sus diferencias.

“Te mando un abrazo con todo mi amor y espero que te recuperes pronto. Te voy a llamar, solo espero que me contestes o llámame, te amo y yo sé que en tu corazón y en tu mente nuestra relación padre-hija nadie la puede dañar. Te amo, papi, recupérate pronto”, concluyó.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los usuarios de la plataforma aplaudieron las declaraciones de Andrea García y le recomendaron que además de hacerlas públicas también busque la manera de contactar con su padre o, incluso, lo visite antes de que ocurra algo peor.

“Búscalo y dile lo que sientes. No te quedes así, yo me espere mucho para hacer eso con mi padre y murió por COVID”. “Deberías de decírselo directamente”. “Reconcíliate con él antes de que sea demasiado tarde. Tu papi es único”, escribieron en la sección de comentarios.

Qué dijo Andrés García sobre su hija

El protagonista de Pedro Navajas concedió una entrevista para TVyNovelas, donde inesperadamente se expresó contra la hija que procreó con Fernanda Ampudia:

Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar. Voy a decir la verdad, la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe

“Una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejad*, que yo la había violado desde chiquita […] Esa es una verdadera pendejad*, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejad*s; por eso, para mí, ella ni siquiera existe”, agregó.

Con información de Infobae