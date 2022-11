Todo esto quedó plasmado en “Bejeweled”, la canción en la que Taylor Swift deja ver que no se sentía apoyada por el DJ y creía que él no le tomaba la importancia necesaria a la relación, pero otra referencia que aparece en el video es el llamativo look que utiliza, pues se le puede ver con un outfit lleno de pedrería y aplicaciones brillantes que recuerdan el look de Luis Vuitton que usó en el evento antes mencionado.

La mayoría de los fans de Taylor Swift están convencidos de que la cantante utilizó ese look en su video musical para recordar el outfit que usó en la Met Gala, incluso la letra hace énfasis en ese hecho en sus estrofas: “Es mejor creer que todavía estoy enjoyada, cuando entro en la habitación, todavía puedo hacer que todo el lugar brille”.